Sabrina BOCH

De nature empathique et fédératrice en mode gestion de projets, j'ai su mener à bien nombreux projets en matière de management de la sécurité, création d'une unité autonome de production

J'ai également mener l'intégration du Lean dans une industrie de 120 personnes en tant que pilote et responsable du projet. Création de tous les lieux de management visuel. Création et suivi de plus de 1000 actions en tant que lean manager

Actuellement en CDD en tant que RH et préventeur, j'ai pu mener des recrutements, gestion des contrats de travail, mise à jour du document unique et création du CSE

L'être humain a une valeur importante pour moi, les conditions de travail et l'amélioration de la performance également.

Autonome, polyvalente, rigoureuse et perfectionniste



Mes compétences :

Audit

Bookkeeping

Invoicing > Issuing Invoices

Autocad

INTERNET

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Sage Accounting Software