Sabrina BONNEAU

Grace à la licence de droit privé suivie à l'université Paris II Panthéon Assas, j'ai acquis des bases fondamentales, rigoureuses et très complètes en droit du travail, qui a été mon domaine de prédilection a la fac (relations individuelles et relations collectives). J'ai par la suite décidé de me tourner vers une école RH, l'IGS RH, afin de poursuivre sur ma lancée du droit du travail tout en élargissant mon champ professionnel aux divers métiers RH.

Je demeure particulierement intéressée par les relations sociales qui représentent un domaine très attractif, dynamique et divers. Toutefois je suis aussi très intéressée par les domaines du recrutement et de la formation, dans lesquels je souhaite trouver un stage pour approfondir mes connaissances théoriques.



Mes compétences :

Travail en équipe

Organisation d'évènements

Droit du travail

Communication écrite

Communication orale

Autonomie

Relations sociales

sociabilité