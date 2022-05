Sabrina BRILLU

Durant mon BTS, j'ai fait 2 stages de 6 semaines chez MANUTRA SECURITE, il s'agit d'une société de sécurité et de gardiennage pour le site des EMGP.



Après l'obtention de mon BTS, j'ai décidé de de faire un an d'interim afin de découvrir différentes activités. Pendant 1 an, j'ai travaillé pour un syndic de co propriété et de prêt à porter.



Après 2 mois d'intérim chez SUD EXPRESS, j'ai signé mon CDI en septembre 2003. J'y ai découvert le monde du textile et la gestion des stocks.



Après 6 ans, j'ai décidé de quitter la société et de voir une autre facette du textile, le discount.



Mes compétences :

Gestion de stock

prêt à porter

assistante