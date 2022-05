Sabrina CANU

Professionnelle de l'assistanat depuis 18 ans, j'ai développé une grande polyvalente dans ce métier.

Mes compétences me permettent d'intervenir dans de nombreux domaines : assistanat de Direction et de Services, suivi d'activités et tableaux de bord, suivi de Chiffres d'affaires et de dépenses, gestion contractuelle.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Gestion budgétaire

Gestion d'agenda

Suivi des fournisseurs

Compte-rendu

Reporting

Microsoft Excel

Secrétariat

Gestion de contrats

Gestion administrative