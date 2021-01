Sabrina CHEVALIER

Diplômée de l'Université Paris 13, j'exerce la psychologie clinique depuis 16 ans. Spécialisée dans l'accompagnement à domicile, je pratique en libérale à domicile et au sein de la Fonction Publique Territoriale;

Expérimentée en psycho-gérontologie dans le domaine du bien-vieillir à domicile, j'accompagne les seniors et leur entourage (accompagnement individuel ou collectif, animation d'un café des aidants et de formations auprès des aidants familiaux).

De par ma formation initiale, ma clinique se porte également vers les enfants et adolescents et leurs parents. (accompagnement individuel, guidance parentale)

J'ai également une expérience de formatrice auprès de professionnels de la petite enfance (crèches et haltes-garderie)