Sabrina CHOUAF

"Choisissez un métier que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie". Cette phrase exprimant à plein toute la sagesse de Confucius est actuellement ma quête.

Je suis à la recherche de nouveaux défis, de challenges exaltants dans le domaine des assurances. J'ai eu la chance d'avoir un parcours professionnel diversifié jusqu'à aujourd'hui grâce auquel j'ai développé de nombreuses compétences. Les fondamentaux de l'exercice de mes activités sont le sens du relationnel, le service à autrui, la capacité d'adaptation et l'esprit d'initiative.



Mes compétences :

Autonome et responsable

Contact aisé

Conscienceuse

Organisée et sérieuse

Dynamisme