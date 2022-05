Sabrina COLAS

Architecte d’intérieur, je vis et travaille à Rennes, en Bretagne. Après avoir travaillé en agence pendant de nombreuses années, ma passion pour la décoration et le design, mon goût de l’esthétique, me mène à créer ma propre marque de mobilier pour enfant " jungle by jungle".

Mon souhait, proposer du mobilier pour enfant, fonctionnel et de qualité mais aussi beau et design.



Nos meubles sont conçus pour durer et se transmettre. Ils sont fabriqués, dans le respect d’un savoir-faire artisanal traditionnel, de qualité et de finition irréprochable.

Le bois utilisé, a été sélectionné dans le soucis d’une gestion durable des forêts.

Grâce à une fabrication en petites séries, nous nous adaptons pour vous proposer une personnalisation de nos collections.



Mes compétences :

Décoration