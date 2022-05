Sabrina CORNUT

Grâce à ma formation et mes expériences, j’ai pu acquérir des connaissances et des compétences dans divers domaines : gestion budgétaire, management, gestion administrative, communication, médiation, conception ainsi que mise en place d’expositions.



Ma capacité à m’organiser, mon autonomie, mon sens du contact et ma créativité me permettent d’assumer la gestion de projets.



Je suis à l'écoute d'opportunités pour un poste de direction dans les domaines de l'administration générale ou culturel.



Mes compétences :

Culture

Adaptabilité

Organisation

Créativité