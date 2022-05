Sabrina COSTANZO

Journaliste pour le magazine du conseil général du Val-de-Marne, j’évolue au plus près des acteurs locaux et cultive ma connaissance des enjeux auxquels sont confrontées les collectivités territoriales. Responsable de pôle au sein de la rédaction (éducation, environnement, assainissement, relations internationales), je supervise la mise en page et gère l’iconographie des articles que je réalise.



Mes compétences :

Traitement d'images Photoshop

Mise en page Indesign et Xpress

Secrétariat de rédaction

Rédaction web