Sabrina COUSIN

Après plusieurs années passées chez Pizza Paï puis chez KFC, je suis desormais directeur d'exploitation chez hippopotamus. j'ai eu l'occasion de mettre sur pied des actions de formation de développement pour mes équipes en privilégiant les promotions internes ainsi que de former les managers et directeurs externes dans le respect des valeurs et des process des enseignes.



Autonome, j'ai peu faire preuve de mes capacités à mener à leur terme mes missions dans le respect des engagements financiers, m'adapter rapidement aux différents contextes, organiser mes activités, analyser des situations complexes et conseiller aux mieux mes interlocuteurs.



J'ai obtenu 4 reconnaissances chez Pizza Paî et KFC pour meilleur ouverture, développeur de talent, 2ème restaurant au classement annuel, 1er au classement d'un challenge "cleanless".



Mes compétences :

HACCP

Hygiène

Manager

Sécurité

Recrutement

Formation

Commercial