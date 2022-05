Sabrina D'ACUNZO

Depuis 2001, j'occupe le poste de correspondante qualité-hygiène-sécurité-environnement (QHSE) pour le groupe Geodis.



Au cours de ces 12 années nous avons obtenu les certificats ISO 9001, la certification OEA (Opérateur Économique Agréé) et Chargeur Connu pour les 3 sites de la région de Montpellier.



Faisant partie du pool des auditeurs QSE internes Geodis, j'interviens régulièrement sur des sites du groupe sur toute la France (environ 2 audits par an) .



Après avoir mis en place sur les sites de Montpellier la démarche STC (satisfaction total client, collaborateur et citoyen), nous déployons actuellement la nouvelle démarche STS (satisfaction total des parties prenantes).



J'occupe également la fonction de secrétaire du CHSCT depuis 10 ans.



Enfin, très proche des opérations et du terrain, j'interviens régulièrement en renfort du management sur les activités de production.



Mes compétences :

Sécurité incendie

Sécurité au travail

Gestion de la qualité

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Qualité produit

Normes Qualité

Audit qualité

Contrôle qualité

Qualité client

Management opérationnel

Lean management

Environnement (ICPE - AES - déchets...)

MASE