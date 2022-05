Sabrina DELLI

Véritable généraliste de la fonction RH, j'ai assuré le pilotage des processus suivants :



- supervision des opérations de paie et de gestion administrative du personnel.

- gestion, développement et adaptation du capital humain : recrutement, intégration et parcours d'évolution professionnelle, formation, GPEC, gestion des effectifs.

- amélioration des conditions de travail : sécurité, prévention de la pénibilité, prévention des risques psychosociaux.

- organisation et coordination des relations sociales avec les IRP (DP CE CHSCT)

- veille juridique et réglementaire en droit social

- accompagnement et conseil de l'encadrement de proximité.



Dans mon parcours professionnel, j'ai eu en charge l'animation et le management d'équipe RH localisé sur un ou plusieurs sites.