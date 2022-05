Sabrina DELOBEL-POULEYN

2 ans et 3 mois dans l'aide aux personnes en situation de handicap.



Mes compétences :

Effectuer un pėdiluve, un capiluve, un rasage

Entretien du linge / réfection de lits

Utilisation : lève-personne, verticalisateur, déha

Aide à l'habillage-deshabillage

Effectuer un change - une toilette complète / util

Aide aux déplacements

Gestes d'urgence et de secours

Aide à l'intégration des règles de vie en collecti

Animer les activités ludiques / d'éveil / d'appren

Aide à la prise des repas / préparation et service

Réalisé des soins d'hygiène corporelles, de confor

Aide aux gestes de la vie quodienne

Mise aux toilette / pose de bassin au lit

Accompagné dans l'apprentissage

Aide aux devoirs

Entretien de la vaisselle / utilisation du lave-va