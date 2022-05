Sabrina DEMEAUTIS

Bonjour, actuellement je projette de créer mon entreprise. Pour cela je cherche à échanger avec des entrepreneurs qui accepteraient de prendre quelques minutes pour me parler de leur entreprise (métier, statut, avantages inconvénients...). Le but est que je puisse synthétiser toutes ces informations pour guider mes choix. Je suis disponible par message, par téléphone et sur rendez-vous. Merci de m'avoir lu



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Ponctualité

Organisation du travail

Travail en équipe

Maitrise de soi

Analyser écouter réfléchir agir

Accueillir et renseigner la clientèle