Patrice CAULI

DOMAINES DE COMPÉTENCES :

• S'adapter à différents interlocuteurs et faire preuve d'écoute

Au sein de l’agence, assurer l’accueil physique, téléphonique et l'orientation des adhérents,

des prospects, des interlocuteurs des collectivités territoriales et des professionnels de santé.

• Sensibilité commerciale

Maîtrise des techniques de vente en présentant clairement les offres de santé et prévoyance

en argumentant et en convainquant les prospects de conclure un contrat.

• Connaissance de l'environnement professionnel

Connaissance de l'environnement du métier et des produits et prestations liées au secteur d'activité.

• Maîtrise des outils informatiques

Tâches administratives de saisie, de traitement du courrier et de classement.

Procéder à l’actualisation des fichiers liés au produits et prestations ( adhésions, modifications,

radiations, édition de cartes, courriers spécifiques) avec des outils bureautiques et divers

applicatifs informatiques spécifiques.



Mes compétences :

Consciencieux

Communication

Gestion

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel