E milieu artistique regorge de profils aussi talentueux les uns que les autres, mais ils n’ont pas les capacités financières voire techniques pour communiquer efficacement afin de se faire connaitre.



Créée le 13 mai 2013, Sandrine Soler Communication a pour objectif de rendre la communication accessible à moindre coût : une bonne couverture médiatique ne doit pas être synonymes de dépenses faramineuses.



De la rédaction du communiqué de presse, à l’envoi d’une newsletter, en passant par la gestion globale de votre communication, Sandrine Soler Communication propose des prestations de communication RP innovantes et low cost dédiées à la profession musicale, audiovisuelle et entrepreneuriale.



Vous souhaitez recevoir les tarifs des prestations RP Musique et/ou audiovisuel? Envoyez un mail à Sandrine Soler solersandrine@yahoo.fr



