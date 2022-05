Sabrina DEVREKER

Dynamique et rigoureuse, dotée de qualités relationnelles avérées développées au cours de mon parcours professionnel, à la fois capable de prise de recul pour analyser les problèmes et opérationnelle pour les résoudre en étant proche des collaborateurs, je suis à l'écoute d'éventuelles opportunités.



Mes compétences :

Communication

Service client

Oraganisation et gestion de la Qualité

Plasturgie: automobile, cosmétique et parfumerie,