Sabrina DIERICKX

Savoir faire : compétence rédactionnelle, esprit d’analyse et de synthèse, maîtrise émission et réception d’appels, sait se conformer à des règlementations, travail en équipe et coordination d’actions; connaissance public fragilisé par le handicap, en insertion, en reconversion

Savoir Etre : Impliquée, rigoureuse, empathique, sens éthique et de confidentialité (respect des règles de déontologie), flexibilité, polyvalence 

Savoirs techniques : Word, Excel, Powerpoint, GRC clients, logiciels de gestion d’appels et de flux Kiamo, messagerie Outlook



Mes compétences :

help desk et Front Desk

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Esprit d'analyse et de synthèse

Compétence rédactionnelle

Travail en équipe et coordination d'action

Connaissance public fragilisé par le handicap, en

Connaissance en matière de législation retraite (r