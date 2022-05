Originaire de l'île de la Martinique, aimant le travail d'équipe et bien fait; je suis une passionnée de logistique, de management et d'optimisation.

J’ai un parcours intéressant et transversal qui me permet de prendre du recul pour la prise de décisions pour l’entreprise



Mes compétences :

Logistique

Mobilité

Motivée

Ordonnée

Respect des valeurs

Sens du contact

Sérieuse

Travail d'équipe

Valeurs humaines