Sabrina DU

Titulaire d’un BTS Assistante de Gestion PME-PMI, je souhaite mettre à profit mon expérience de 6 années ainsi que mes connaissances et mon dynamisme à votre entreprise. Organisée, autonome et possédant de bonnes qualités relationnelles, j'ai aussi le goût du travail en équipe.



Mes compétences :

DEB

Encaissements et décaissements

Facturation et suivi des encaissements

Rédaction de courriers

Saisie et suivi des caisses

Accueil physique et téléphonique

Paie

Rapprochements bancaires

Gestion de planning

Gestion des arrêts

Enregistrement factures Fournisseurs

Enregistrement comptable

Gestion des commandes

Sage

Appels d'offres

Ciel

Cegid

Microsoft Office

Comptabilité

DES

TVA

Gestion administrative