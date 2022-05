Sabrina DUBOIS

De projets professionnels en projets professionnels, j'ai décidé de devenir biographe familial et de mettre ma passion pour l'écriture au service des gens qui souhaitent laisser une trace, ou raconter à leurs proches leur expérience de la vie ou bien les aider à tourner une page.



Il s'agit aussi de raconter de belles histoires personnelles, pleine d'émotion tels qu'une rencontre, un mariage, les neufs mois d'une grossesse, une naissance ou n'importe quel événement heureux.



J'espère que si vous avez un projet de récit, vous me le confierez en tout confiance.

Certains ont pris le risque et voilà leurs impressions :

Témoignage de Sonia (Récit de rencontre) : « MAGNIFIQUE !!! j'en ai les larmes aux yeux !!! »





Témoignage d'Elodie (Biographie) :« J'ai pris le temps de tout lire et je vous avoue que j'en ai eu des frissons tout le long, c'est joliment écrit waouhhh j'A-DO-RE !! »

« Ton écriture change déjà la vie. Grâce à toi j'ai réussi à tourner la page de ces années de galère. Merciii »

(On passe du vous au nous, car une grande amitié est née.)



Témoignage d'Elodie (Roman personnalisé) : « Coucou Sabrina alors tout d'abord je voulais te dire que tu m'as très émue et touchée ! »



La réaction spontanée de certains autres, m'a confortée dans l'idée qu'avec des mots bien choisis, on peut faire passer de belles émotions. Un petit livre que l'on offre à Noël, qui raconte des moments privilégiés pour dire « Je t'aime » à ceux qui compte pour nous.



Mes écrits : Le récit de la rencontre de Sonia et Laurent

Le récit de la rencontre d'Armelle et Franck

La biographie d'Elodie

Le récit de mariage d'Elodie et Grégory





Mes compétences :

Rédaction de contes

Illustration jeunesse

Rédaction de cérémonie laïque