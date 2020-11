Frédérique CHAMAYOU

Je suis l'auteur de :



- Les aventures de Valentin le Castelnauvien, série jeunesse en version papier et e-book

- Desireless, roman d'anticipation auto-publié en version papier et e-book

- La Bible d'Alexis , roman auto-publié en version papier et e-book

- La Forêt d'encre, roman auto-publié en version papier et e-book

- Haïkus des couleurs, recueil de poèmes et photographies auto-publié en version papier

- Lui, recueil de 365 haïkus auto-publié en version papier

- Des Millions dyeux braqués sur eux, recueil de nouvelles auto-publié en version papier et e-book

- Comment je suis devenue toute petite, nouvelle auto-publiée en e-book

- L'Iris blanc, nouvelle auto-publiée en e-book



"Le bonheur d'inventer des histoires"