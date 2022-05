Madame, Monsieur,







Je sollicite votre attention pour intégrer votre équipe dans le cadre d'un stage en alternance. En effet, dès le mois d'octobre 2010, j'entame une formation au CESI de Rouen afin de préparer une certification de niveau II intitulée :« Chargée de missions en Ressources Humaines ».





Lors de mes diverses expériences professionnelles, j'ai pu développer, entre autres, des compétences en management, en formation, et en administration du personnel. Aujourd'hui, je souhaite réinvestir et enrichir celles-ci dans les Ressources Humaines. Cette fonction suscite un vif intérêt de ma part parce qu'elle intervient dans des domaines variés et qu 'elle évolue constamment.





Collaborer avec vous serait très bénéfique puisque cela présente l'avantage de mettre en pratique les connaissances acquises, et, d'approcher de manière concrète et professionnelle le milieu RH. De ce fait, le contact avec des personnes expérimentées, conjugué à mon dynamisme et ma profonde motivation, assureront la réussite de mon projet professionnel.





Persuadée qu'une lettre ne peut révéler totalement ma personnalité et mes compétences, je désire vous rencontrer afin de vous convaincre de ma motivation.





Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes plus sincères salutations.







Sabrina Dubois.



