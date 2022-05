Sabrina ELIEZER

Un esprit d'analyse et d'initiative, une grande capacité d'écoute, une rapidité d'adaptation et une aisance relationnelle, sont des qualités que j'ai pu développer au cours de mes différentes missions.



Créative, Autodidacte, Passionnée, Rigoureuse, Autonome et Organisée.



Mes compétences :

Commercial

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Esprit entrepreneurial

Esprit d'équipe

Aisance relationelle

Esprit d'initiatives

Capacités d'écoute

Management d'équipe

Management de projet

Sens de l'organisation et des responsabilités

Décoration

Créatif

Adaptibilité

Chef des ventes

Commerciale B to B