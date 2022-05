Sabrina EMMA

L’ensemble de mon cursus universitaire définit par une Licence en Langues Etrangères Appliquées et surtout par un Master 2 Professionnel Gestion du Tourisme et Relations Internationales, à l'Université du Sud Toulon-Var, m’a apporté des connaissances en droit, économie, marketing, aménagement du tourisme, analyse des comportements touristiques, management de projet, communication, comptabilité. J'y ai également approfondi la pratique des langues étrangères tel que l'Anglais et l'Italien.



Dans le cadre de mes études, j'ai effectué de nombreux stages et emplois de longues durées à l'étranger, Angleterre, Italie, Malte, Irlande, dans le domaine des Voyages, des Loisirs et du Tourisme d'Affaire. Le dernier en date s'est suivi par un contrat de deux ans en tant qu'assistante de direction, chargée de missions commerciales au sein de deux Départements distincts: D’abord, celui du développement commercial « France - Irlande ». Ensuite, celui du Tourisme d’Affaire et Tourisme Culturel pour le marché « Irlande - Italie ». Cette expérience m’a permis de renforcer mes connaissances en matière de promotion touristique sur le marché français et européen.



J’ai également été recontacté cette année par l’Association Athlétique Gaélique de Hurling pour organiser le Championnat de Hurling d’Irlande 2013 pour l’équipe de Cork GAA, ce qui implique l’organisation des déplacements pour l’ensemble des joueurs et du staff sportif, ainsi que la gestion des projets évènementiels et des relations publiques. J’ai travaillé en collaboration avec les membres de la Fédération de Hurling pendant six mois, et ce fût une expérience très valorisante et unique de pouvoir partager et d’élargir mes compétences dans un pays que j’affectionne tout particulièrement.



L’ensemble de mon parcours m’a permis de découvrir d’autres cultures et d’autres échanges avec différentes organisations de l’activité touristique, ce qui n’a fait que renforcer ma passion pour les voyages, les loisirs, l’évènementiel et l‘ouverture internationale. Je suis actuellement à la recherche d’un emploi, et ma motivation reste intacte. J’aimerais tellement resserrer les liens entre mon parcours universitaire et professionnel. Et j’espère de tout cœur que quelqu’un pourra me donner l’opportunité d’exercer un métier pour lequel je serais fière de donner mon maximum.



Si mon profil vous intéresse et retient votre attention, n’hésitez surtout pas à me contacter!



Mes compétences :

Tourisme

Stratégie de communication

Développement touristique

Internet

Relations publiques

Tourisme d'affaires

Relation presse

Langues vivantes

Promotion du territoire

Informatique

Événementiel sportif

Relations internationales

Aides aux entreprises

Promotion internationale