Sabrina EMPIS FERRO

15 années d'expérience dans le conseil en relation client et le décisionnel

Compétences dans :

- la gestion de projets CRM : Suivi de l'activité de l'équipe et responsable de l'engagement sur les projets : planning, risques, gestion contractuelle avec les clients et les prestataires

- l'assistance à maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage et conduite du changement





Compétences fonctionnelles : automatisation des forces de ventes, gestion des Centres de Contacts, Campagnes Marketing, Portails Clients et Partenaires, Facturation, outils collaboratifs, harmonisation des processus, formation, déploiement de projets internationaux et communication.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conduite du changement

CRM

Salesforce.com

AMOA/MOE/MOA

Centres de contacts

Marketing

SFA / Automatisation des forces de vente