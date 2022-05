Traductrice anglais, italien, espagnol > français pour les secteurs de la finance et du juridique.

Je traduis et relis principalement des Rapports annuels, Prospectus boursiers, communiqués de presse, pacte d'actionnaires

Salariée de la société Over the Word depuis 2003.



Mes compétences :

Traduction

Relecture / corrections

Gestion de projets