Sabrina FAVERIE

Je m'appelle Sabrina, je suis ingénieur chargé d'affaires. C'est un domaine dans lequel ma personnalité se retrouve puisque elle est tournée vers l'autre et permet l'apprentissage perpétuel.

Suite à mon BTS Chimiste en alternance, j'ai voulu continuer en ingénierie, également en alternance. J'ai ensuite pris le poste de responsable études/projets affirmant ma valeur de développement, et mon envie d'avoir de fortes compétences, techniques, humaines, organisationnelles et économiques.



Mes compétences :

Rigueur scientifique

Sens de l'organisation et méthodique

Minutieux

Recherche scientifique

Accompagnement au changement

Hydraulique

Management

Leadership

ArcGIS

Microsoft Office

EPANET

Analyse chimique

Chimie

Microsoft Project