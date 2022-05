Sabrina FAVIER

Esthéticienne de formation, j'ai développée une forte affinité pour le commerce et le marketing lors de mes diverses expériences et formations. Ce parcours m'a permis d’acquérir une certaine polyvalence et capacité d'adaptation . Aujourd'hui, diplômée en marketing, mon but est de commencer en tant qu'assistante marketing dans l'opérationnel, idéalement.

Le goût du challenge et du travail en équipe, la persévérance, et la rigueur sont des qualités qui me sont propres.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Comportement du consommateur

Études marketing

Marketing

Traduction anglais français

Luxe

Cosmétique