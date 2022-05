Sabrina FERREIRA

Forte de 10 ans d’expériences en logistique / Supply Chain au sein de grandes entreprises Haut-Normandes de l'industrie Chimique et Pharmaceutique, je souhaiterais aujourd'hui mettre mes expériences et mon profil au profit d'une structure de dimension internationale, orientée client et offrant un environnement de travail collaboratif et épanouissant.

Mon souhait serait d'intégrer une structure dans laquelle je pourrais m'accomplir professionnellement, prouver mon potentiel et évoluer vers un poste pour lequel mes précédentes expériences seraient un atout.



Mes compétences :

Supply chain management

Commerce International

Yellow belt

Lean Sigma

Basics SCM

Approvisionnement

Planning

BPF

Ordonnancement

Service Client