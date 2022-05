Sabrina FOULON

Ma formation " Employée Administrative et d'Accueil"arrivant à terme, j 'ai pu développée au cours de celle ci et de mes stages, de nombreuses compétences : Utilisation du pack office et des logiciels internes , Accueil téléphonique et physique etc..



Ayant été appréciée et de m 'avoir ainsi permis de faire connaître mon savoir-faire au cours de mes stages,Je souhaiterais poursuivre mon expérience professionnelle en recherchant un poste dans le secrétariat et l'accueil avec un temps partiel ou complet.



De mes précédentes expériences professionnelles , j'apprécie particulièrement le travail en équipe , la polyvalence et le dynamisme.





































Mes compétences :

Microsoft Word , Excel

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Logiciels internes : ULIS, E LOOK, EBP