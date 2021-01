Laurent DUBOIS

Bonjour,



Cela fait 18 ans que je suis dans la sécurité privé, ou j' ai commencé comme Agent intervenant mobile, puis j' ai évolué jusqu'au poste de responsable d' exploitation. Actuellement je suis disponible et à la recherche active d'un emploi dans mon domaine d' activité. Mais je reste cependant ouvert à toutes propositions.



Mes passions sont les amis avec l' association Autopassion41 ou je suis le Président afin d' aider des enfants en situation de handicap, les voitures anciennes , la restauration de véhicules anciens, les animaux et la nature.



Mes compétences :

Autodidact

Serieux et rigeur sont mes points forts

Teamwork

Disabled Young People

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Outlook