Romain HABERT

Actuellement en poste au sein de la société Usana Health Sciences située à Paris, j'assure la gestion des ressources humaines et j'exerce les fonctions de juriste.



Suite à un cursus principalement orienté dans le domaine du droit (et plus particulièrement Droit social), j'ai achevé mes études universitaires par un Master 2 en droit social et Gestion des Ressources Humaines à l'université d'Orléans afin de concilier mes connaissances en droit social avec les exigences de leur mise en œuvre concrète au quotidien.



Aujourd'hui gestionnaire des ressources humaines et juriste, je suis totalement autonome et indépendant dans la gestion des projets qui me sont confiés.



Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



Cordialement.



Mes compétences :

Juriste

Gestion des ressources humaines

Droit social

Microsoft Word / Excel / Powerpoint / Sharepoint

LexisNexis / Dalloz / Lamyline / Lextenso

Hypervision / Gestor

Paie

Oracle