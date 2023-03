Laurent DUBOIS

- Goût pour le terrain, les challenges, je milite en faveur de léquilibre entre lagilité opérationnelle et la standardisation des méthodes de travail et des process.

- Jai plus de 20 ans dexpérience en management déquipes de production pluridisciplinaires ( de 30 à 120 personnes)

- Expériences au sein de Groupes et de PMEs

- Expérience dans les secteurs Plasturgie-Embouteillage-Fabrication et conditionnement de produit cosmétiques et pharmaceutiques.

- Maitrise des outils du Lean et de la qualité

- Utilisation quotidienne de SAP et des outils bureautique.

- Ingénieur généraliste à dominante mécanique.



A lécoute des opportunités pour des postes de direction d'usine à taille humaine: