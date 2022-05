Sabrina GIRARD ROMAIN

Forte de six années d’expérience dans le marketing, acquise notamment chez Microsoft en tant que CRM Project Manager. Je gère les communications promotionnelles tant au niveau du ciblage qu’au message adressé à nos clients. Des opérations comme des e-mailing, de la location ou de l’enrichissement de base mais aussi le suivi des performances de nos communications sont donc des opérations familières. C’est ainsi que chaque mois j’ai eu l’opportunité de gérer en moyenne une vingtaine de campagnes publicitaires.

En parallèle, je mène également différents projets CRM ou Data m'amenant à réaliser des études et des reporting, présenter des recommandations et mettre en place des plans d'actions.