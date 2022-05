Sabrina GRANDET

Jeune diplômée de l'ESIGELEC (Ecole d'Ingénieurs Généralistes en Génie Electrique) promotion 2017 j'ai pour objectif d'intégrer une entreprise de travaux électriques dans le tertiaire public/privé, ou exercer dans le secteur de l’industrie énergétique où une agence de maintenance électrique dans le but d'y occuper soit le poste d'Ingénieur Etude / Chiffrage / Méthodes ou celui d’Ingénieur d'Affaires. Je suis ainsi ouverte à toutes opportunités de CDI dans ces domaines. Je suis disponible à partir de septembre 2017 et mobile dans la zone géographique du Nord de la France (59).



Mes compétences :

Word, excel, power point, langage C

Caneco

MATLAB

PSIM

Optima V10

Simulink

TIA PORTAL SIEMENS

PSpice

Management de projet

Réseau de transport et de distribution d'énergie E

Eagle

TRACE ELEC

Electrotechnique

Electronique de puissance

Gestion de l'énergie

Commande de machines

Gestion des risques industriels

Réseaux intelligents (SmartGrid)

Siemens Hardware

Personal Home Page

Oracle

Optima

MySQL

Java

HTML5

Cascading Style Sheets

C Programming Language