Avec une expérience de plus de 6 ans dans un secteur d'activité complexe où la gestion des contrats à temps partiel et de l'absentéisme est importante, j'ai su être à l'écoute des salariés et des organismes sociaux et répondre à leurs attentes.

Rigoureuse et organisée, je suis polyvalente et m'adapte très rapidement à un nouveau logiciel et à de nouvelles méthodes de travail.



Mes compétences :

Disciplinaire

IRP

Paie

Polyvalence