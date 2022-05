Sabrina GUILLORE

Bonjour à tous !



Après une maîtrise de Langues Etrangères Appliquées aux affaires internationales (Licence à Nantes et Maîtrise à Rostock - Allemagne), j'ai découvert le monde du webdesign dans l'entreprise Avantage (Allemagne).



De retour en France, je me suis formée dans ce métier qui me passionne, et j'ai fait mon expérience chez Odaprod et Imagescreations notamment.



Depuis janvier 2016, je suis en poste chez Imagescreations à temps partiel, pour me permettre de développer mon réseau et mes compétences en tant qu'auto-entrepreneur.



Je suis à la recherche de nouveaux projets et de nouveaux contacts professionnels.



Bonne journée à tous

Sabrina Guilloré

http://www.maniastyle.fr



Mes compétences :

Drupal

Prestashop

Wordpress

Search Engine Optimisation

Responsive Design

Joomla!

HTML

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator