Claire MICHELON (TRADUCTRICE-RÉDACTRICE)

Vous vous sentez noyés dans la masse des offres de traduction ? Optez pour un service à taille humaine pour une traduction plus personnelle à votre écoute.



Pour une communication efficace en français, vous avez besoin d'un professionnel de la traduction ayant pour langue maternelle le français de l'hexagone et qui en maîtrise les subtilités et les spécificités culturelles ? Vous êtes au bon endroit.



Traduction depuis l'anglais, l'allemand et l'espagnol en français



Contactez-moi pour parler de votre projet et de vos besoins : claire@c-m-traductions.com +33 6 21 42 61 88



Vous avez besoin de faire traduire :

- des documents juridiques : contrats, courriers, codes de conduite, politiques d'entreprise, etc.

- des documents d'organisations internationales et ONG (rapports, bonnes pratiques, etc.)

- des documents, articles ou communiqués plus rédactionnels ou éditoriaux dans le domaine de l'hôtellerie, de la gastronomie et du tourisme



Parlons de vos besoins ! Grande lectrice et cordon-bleu à mes heures perdues, je mets ma passion au service de votre communication.



Aimant jongler avec les mots depuis toujours, je peux aussi vous accompagner dans la rédaction de vos textes en français.



Je suis titulaire d'un master de traduction technique-juridique (Master TSM Traduction spécialisée multilingue) de l'Université de Grenoble. Aujourd'hui installée en région toulousaine, j'ai vécu, étudié et travaillé en Allemagne, en Espagne et en Suisse.



Vous êtes à la recherche d'un traducteur ? Pour la petite histoire, saviez-vous que 80% des traducteurs sont des traductrices, selon une enquête de la Société française des Traducteurs (SFT) ? Pensez-y pour votre recherche !