J'ai 25ans avec 3 enfants et je suis à la recherche d'un emploi ou d'une formation diplomante.

Je suis tilulaire d'un BEP Carrières Sanitaires et sociales mais j'aimerais me reconvertir dans la comptabilité.

J'ai le goût des chiffres, une bonne mémoire, polyvalente, dynamique et souriante.

A l'école j'étais très doué pour les maths et cela été ma matière préféré..