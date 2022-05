Sabrina HANAYA

Actuellement étudiante en master sciences de l'éducation, il me reste juste le mémoire à faire pour finilaser ma formation.

titulaire d'une licence sciences de l'éducation, maitrise de biologie(option controle de qualité et analyse).

durant mes années d'études, j'ai occupé quelques postes a temps partiels, j'ai commencé par faire garde d'enfants, accompagnement d'une personne agée, vendeuse à casino(supermarché), et actuellement vendeuse à la halle aux chaussures.

mon désir aujourd'hui c'est de trouver un poste de travail dans le domaine éducatif, commencer une vraie carrière professionnelle.