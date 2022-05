Sabrina HANOCQUE

Jeune femme mariée de 39ans mère de 2 enfants.

Rigoureuse, je possède une écoute attentive. Curieuse et volontaire, je me suis beaucoup investie dans mon travail et j'ai obtenu plus de responsabilités administratives que mon statut de base, me permettant d’acquérir de nouvelles compétences complétées par ma formation de secrétaire comptable.

Mon parcours m'a permis d'apprendre à gérer toutes sortes de situations (conflits entre élèves, problèmes de discipline, décrochage...). C'est ainsi que j'ai su me faire apprécier de mes collègues et respecter par mes élèves. Mes expériences professionnelles diversifiées m'ont aussi permis d’acquérir une bonne aisance relationnelle au téléphone, comme lors de l'accueil du public, un bon sens de l'organisation et une grande capacité d'adaptation. J'ai obtenu 2 concours ADJAENES et SA lors de la session de Juin 2018, actuellement en poste Cat B, depuis le 7 Décembre 2018 à la préfecture de Rouen après un passage au Lycée Corneille de Rouen en tant que Cat C



Mes compétences :

Organisée

Microsoft Word

Microsoft Excel

Communication

Organisation

Adaptabilité

Gestion de caisse

Accueil physique et téléphonique

Rigueur

Rédaction