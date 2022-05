Sabrina HAUCHARD

Mon expérience dans l'aide à domicile m’a permis d'avoir une certaine maitrise des compétences professionnelles du métier.J'aime partager et recevoir, je suis désireuse de transmettre mes connaissances, d'échanger et d'apprendre des autres. J'ai été tutrice de stagiaire et formée à cette fonction.

Être bénévole à la mission locale dans le dispositif parrainage vers l'emploi me permet de connaitre le public, les différents acteurs du domaine de l'insertion sociale ainsi que les besoins des jeunes. Je réalise des simulations d'entretiens d'embauche dans le cadre de la Garantie Jeune.

Mon bénévolat et mes enquêtes métier m’ont également permis de découvrir le métier et me donné une vision de ce domaine (l’interaction entre les prescripteurs, les bénéficiaires, les prestataires et les financeurs de formations). Je souhaite me former afin de détenir toutes les compétences nécessaires pour répondre aux besoins et réaliser mon projet professionnel. Je recherche à étendre mon réseau professionnel, à rencontrer des professionnels afin découvrir les différents acteurs et dispositifs.

En reconversion vers une évolution professionnelle, je souhaite continuer d'aider et d'accompagner le public pour atteindre leur objectif de formation et/ou d'emploi.

Je suis également membre de jury d'examen VAE DEAVS pour me faire connaitre et tester mes connaissances.



Mes compétences :

Aider

Accompagnement à l'emploi

Accompagnement individuel

Accompagnement de projet