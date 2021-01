Sabrina HOARAU

Forte de mes différentes missions intérimaires dans l'assistanat commerciale ou dans le secrétariat je souhaite aujourd'hui retrouver un poste dans ce domaine.

Je m'adapte aisément aux différents secteurs d'activité. Il m'est possible de travailler seule ou au sein d'une équipe.





Mes compétences :

Gestion administrative

ASSISTANAT COMMERCIAL TELEPHONE

Mise en page

TRAITEMENT DES LITIGES

Accueil physique et téléphonique

Gestion de la relation client

Prospection commerciale

Taper un courrier

SAISIE INFORMATIQUE

PRISE RDV PAR TELEPHONE

Suivi clientèle

GESTION FOURNITURES DE BUREAU

Gestion du courrier

TRI ET DISTRIBUTION COURRIER