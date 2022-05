Sabrina HURTEAU

En recherche constante d'innovations logistiques, j exerce la fonction de responsable logistique dans une entreprise dans le secteur brochage et routage



Mon expérience professionnelle m'a permis de développer une vision globale de la Supply Chain dans l'entreprise ainsi qu'une polyvalence sur les domaines suivants :

- approvisionnements et achats,

- gestion des expédition. ( 2500 palettes par semaine en réception et 1500 palettes en Expedition)

- devis et facturation,

- planification et ordonnancement des charges

- réorganisation d'un atelier, kanban,5S

- gestion des stocks, et des coûts,

- paramétage des fiches articles (nomenclature, gamme, plan...)

- gestion d'un portefeuille client de 650k€ par mois.

- management d'une équipe

- maintenance niveau 1 et 2 pour un atelier,





Je recherche un nouveau challenge pour des postes d'encadrement en production et logistique sur l'Ile et vilaine.



Mes compétences :

PDP

approvisionnement

logistique

PIC

production

GPAO

LEAN

achat

chef d'atelier