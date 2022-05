Sabrina JAMET

Parce qu'il est primoridal d'anticiper et d'accompagner les changements, pour préparer la réussite de demain ..

Parce que l'investissement Humain est l'un des pilliers de la Réussite d'un groupe performant ..



Je m'attache à le promouvoir et le diffuser dans mon management quoditien avec la recherche de la performance et de l'évolution constante des mentalités et comportements.





Mes compétences :

Autonomie

Travail en équipe

Aisance relationelle

Organisation du travail

Respect des engagements