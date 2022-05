Sabrina JEAN-JOSEPH

Je suis actuellement Assistante de Direction de la Présidente d’un cabinet de chasse de Têtes spécialisé dans le recrutement de cadres supérieurs et dirigeants d’entreprises du secteur privé, public et parapublic.



Dans le cadre de mes fonctions actuelles, je suis chargée de l’accueil des candidats et des clients, je participe à l’amélioration des procédures internes du cabinet, exécute des tâches administratives et accompagne la Présidente et les Associés au quotidien.



J’ai eu l’opportunité d’encadrer du personnel (stagiaire, opératrice de saisie).



Mon aisance relationnelle et mon esprit d’initiative se sont avérés très utiles dans l’organisation de déjeuners-débat autour de personnalités importantes.



Cette expérience m’a également permis d’acquérir des connaissances comptables, et d’évoluer dans un environnement où la résistance au stress, l’adaptabilité et la polyvalence sont des qualités indispensables.



Mes compétences :

Evénementiel

Pédagogie

Recrutement

Secretariat