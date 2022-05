Sabrina JEGU

Avec 15 ans d'expérience dans la vente de fournitures de bureau, j'ai évoluée au poste d'attachée commerciale en 3 phases : junior, senior et experte.

Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, mon portefeuille clients ainsi que mon secteur géographique ( micro secteur) à évolué ( mayenne et ille et vilaine). Aujourd'hui, sur le secteur sud ouest de rennes mes missions au quotidien sont la fidélisation de mon portefeuille et la prospection de nouveaux clients.