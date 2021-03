Michel GUILLEMET

Passionné par le management des hommes ainsi que par la négociation commerciale, je crée des programmes de développement de compétence et des formations adaptés à chaque entreprise et à leur contexte. Je réalise des accompagnements individuels ou collectifs.



Je permets très concrètement d'accroître et de pérenniser la performance des managers et de leurs équipes.



Mon métier en 2 phrases :

- Je remets la puissance de la relation au service de la performance des managers et de leurs équipes.

- Je développe l'équilibre et l'interaction entre le leadership relationnel et le leadership opérationnel du manager



Ma Valeur Ajoutée :



Chaque programme est créé et personnalisé à l'entreprise, à son contexte et à ses attentes.

L’acquisition des savoir-faire et des techniques est basée sur des mises en situations concrètes et des jeux de rôle.

A la suite de mon expérience de manager, j’ai consacré 4 ans à l'étude et à la création de modèles et de techniques de management. Ils servent de grille pour les programmes de développement de compétences que je conçois et pour les accompagnements.

Mon savoir-faire et mon expertise lors des animations sont reconnues et recommandées



Mes compétences :

Formateur

Manager

Négociateur

Leader

Consultant

Rh

Recruteur

Gestion de projet

Gestion des talents

Mobilité interne

GPEC

Management