Sabrina JOSCHT

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadéo!



Vous trouverez ici un récapitulatif de mes expériences professionnelles et de mon cursus scolaire.

En quelques mots pour me décrire? Rigoureuse, très dynamique et une facilité d'adaptation aux différents postes d'affectation.

Tout en bas, mes compétences, mes atouts et mes passions.

Aujourd'hui, assistante développement chez PME CENTRALE.

Des questions? Envie d'en savoir d'avantage sur mon parcours? N'hésitez pas à me contacter



Excellente journée!



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Adobe InDesign

Microsoft Word

Adobe Illustrator

GANTT Project

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint

Vente

Techniques de vente

Vente à distance

Programmation Neuro Linguistique